شركة "إينيرغيا" الروسية تمنع البدناء من القيام برحلة إلى القمر

فرضت شركة "إينيرغيا" الروسية المصنعة للمركبات الفضائية قيودا على وزن رواد الفضاء الذين يقومون برحلات فضائية إلى القمر على متن مركبة "أوريول" القمرية الروسية.

وقال ناطق باسم الشركة إن الوزن الإجمالي الذي تستطيع المركبة الفضائية حمله إلى القمر يجب ألا يزيد عن 420 كيلوغراما.

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والمقصود بالأمر هو 100 كيلوغرام من الحمولة ووزن 4 رواد من أفراد طاقم المحطة. إذن فإن وزن كل رائد يجب ألا يزيد عن 80 كيلوغراما. وذلك أخذا بالحسبان 10 كيلوغرامات وهي وزن البزة الفضائية، لذلك فإن الوزن الصافي لرائد الفضاء يجب أن يقل عن 70 كيلوغراما.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن وزن، يوري غاغارين، بصفته أول رائد فضاء في العالم بلغ 68 كيلوغراما فقط.

بينما كان وزن، نيل أرمسترونغ، رائد الفضاء الأمريكي الأول الذي خطا عام 1969 على سطح القمر 77 كيلوغراما.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس