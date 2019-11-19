اختبار روبوت لمسبار "لونا – 25" القمري الروسي

اختتم اختبار اليد الآلية المزمع استخدامها في مسبار "لونا – 25" (لونا –غلوب) القمري الروسي الذي يتوقع أن يطلق إلى القمر عام 2021.

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أفادت بذلك مديرة مختبر الروبوتات في معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية، تاتيانا كوزلوفا، فقالت إن الروبوت الذي سيستخدم لجمع عينات من تربة القمر في قطبه الجنوبي جاهز تماما.

وأوضحت كوزلوفا أن اليد الآلية الروسية تعد نموذجا مطورا للروبوت الذي كان يفترض أن يستخدم في مسبار "فوبوس – غرونت" الروسي الذي تحطم منذ 7 أعوام بعد إطلاقه إلى قمر المريخ فوبوس.

يذكر أن الروبوت تم تزويده بكاميرا فيديو ستصور سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي ومقياس الأطياف المخصص لتحليل مكونات التربة. وقالت المديرة إن المهمة الرئيسية التي أوكلت إلى المسبار وروبوته تنحصر في البحث عن آثار الماء على القمر.

أما الغاية من بعثة "لونا – غلوب" فتكمن في دراسة منطقة القطب الجنوبي للقمر. ويتوقع أن يهبط المسبار بالقرب من حفرة "بوغوسلافسكي" . كما يتوقع ، حسب مدير المشروع الأكاديمي، ليف زيليوني، أن يطلق المسبار عام 2021.

المصدر: تاس