روسيا تكشف في واشنطن عن مشروع للمسبار القمري الاختباري

تكشف شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية في المؤتمر الفضائي الدولي الـ70 في واشنطن عن مشروع للمسبار القمري الاختباري.

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أفادت بذلك وكالة نوفوستي الروسية في 20 أكتوبر نقلا عن تقرير سيقدمه خبراء الشركة في المؤتمر.

وجاء في بيان نشرته الوكالة أن التقرير سيسلط الضوء على مسبار قمري اختباري قابل للهبوط والإقلاع ومخصص لدعم البعثات إلى سطح القمر وتزويدها بما يلزمها من المعونات.

فيما لم يقدم البيان أي تفاصيل أخرى بهذا الشأن.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أفاد في ديسمبر الماضي بأن روسيا تعتزم تحقيق رحلة مأهولة إلى القمر والهبوط على سطحه بحلول عام 2030، ثم ستنشر هناك قاعدة قمرية مأهولة.

جدير بالذكر أن المؤتمر الفضائي يعقد في واشنطن في الفترة ما بين 21 و25 أكتوبر الجاري.

المصدر: تاس