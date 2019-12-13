صاروخ "سويوز" الروسي يصل مطار "كورو" الفرنسي

أعلنت وكالة "تاس" أن صاروخا فضائيا من نوع "سويوز" وصل إلى مطار "كورو" في غويانا الفرنسية، استعدادا لإطلاقه إلى الفضاء قريبا.

وفي تغريدة على "تويتر" قال ستيفان إسرائيل، رئيس شركة Arianespace، التي ستشرف على إطلاق الصاروخ: إن "صاروخ سويوز المقرر إطلاقه في الـ 17 من ديسمبر الجاري، وصل إلى قاعدة الإطلاق بمطار كورو في غوايانا الفرنسية".

وأشارت Arianespace في بيان لها إن عملية الإطلاق المفترضة ستكون آخر عملية لإطلاق الصواريخ الفضائية التي ستتولاها هذا العام.

وكان رئيس الشركة قد أشار في وقت سابق إلى أن عملية الإطلاق التي ستشرف عليها شركته في ديسمبر ستكون مهمة للغاية، كونها ستخصص لإطلاق الجيل الثاني من أقمار COSMO-SkyMed الصناعية التي طورتها شركة Thales Alenia Space بطلب من الحكومة الإيطالية.

كما ستشمل هذه العملية إيصال التلسكوب الأوروبي CHEOPS إلى المدارات الفضائية، إضافة إلى عدد من الأقمار الصناعية الصغيرة، منها قمر EyeSat الفرنسي.

المصدر: تاس