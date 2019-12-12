آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائي" في شرق أمريكا

يصل القمر المكتمل الأخير لهذا العقد إلى ذروته في سماء الليل، عند الساعة 12:12 صباحا يوم 12/12 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وفي حين تشهد الولايات المتحدة الشرقية فقط الحدث القمري البارز في هذا الوقت والتاريخ المميز، فإن القمر سيكون "ساطعا ومرئيا" في جميع أنحاء العالم.

ويمكن القول إن هذا الوقت من العام مناسب جدا لمشاهدة القمر وتصويره، وفقا لوكالة ناسا، نظرا لتواجده قبالة الشمس المنخفضة.

إقرأ المزيد

وفي مدونة منشورة، قالت ناسا: "القمر يأخذ مسارا عاليا في السماء، وبما أنه سيكون عكس الشمس المنخفضة، فسيكون فوق الأفق لفترة أطول من أي وقت آخر".

ويبدو القمر "مكتملا" بالنسبة للأرض، بسبب المواقع النسبية للقمر والشمس.

وعند النظر إلى آخر قمر مكتمل لهذا العقد يوم الخميس 12/12، ينعكس الضوء المرئي من أجسام أخرى.

ويُعرف القمر المكتمل لشهر ديسمبر باسم "القمر البارد"، لأن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض عادة في بداية الشهر. كما يُطلق عليه اسم "قمر الليلة الطويلة"، حيث يحدث بالتزامن مع الانقلاب الشتوي، الذي يشهد أطول ليلة في السنة.

وفي الواقع، حدث الانقلاب الشتوي التام عام 2010، والقمر المكتمل في فاصل زمني بلغ يوما واحدا فقط - وهو أمر لن يتكرر حتى عام 2029.

المصدر: ديلي ميل