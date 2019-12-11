إطلاق القمر الصناعي "غلوناس- إم" من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية

أطلق صاروخ "سويوز – 2.1 بي" الروسي من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية القمر الصناعي "غلوناس- إم" للملاحة الفضائية.

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وأعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية أن الصاروخ الحامل للقمر الصناعي "غلوناس- إم" أطلق الساعة 11.54 يوم 11 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن أفراد طاقم قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية شاركوا في إعداد الصاروخ وإطلاقه، ثم تولت وزارة الدفاع الروسية إدارة القمر الصناعي إلى أن يصل مدار الأرض.

يذكر أن الأجهزة الأوتوماتيكية ألغت يوم 10 ديسمبر الجاري إطلاق الصاروخ الحامل للقمر الصناعي "غلوناس - إم" وذلك قبل دقيقة واحدة من إطلاقه وتم تأجيله إلى يوم 11 ديسمبر الجاري.

المصدر: تاس