التحام شاحنة فضائية روسية بنجاح بالمحطة الدولية

التحقت شاحنة "بروغريس - إم إس – 13" الفضائية الروسية الساعة 13.35 يوم 9 ديسمبر بالمحطة الفضائية الدولية.

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أفاد بذلك ناطق باسم شركة "تسني ماش" الروسية. وجاء في بيان نشرته الشركة أن مركبة الشحن "بروغريس - إم إس – 13" التحمت أوتوماتيكيا بنجاح بقسم " بريس" الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

وأوضح الناطق أن الشاحنة نقلت إلى المحطة نحو 2500 كيلوغرام من الحمولة، بما فيها الوقود والهواء والأجهزة والمعدات اللازمة لعمل المحطة.

يذكر أن الشاحنة انطلقت يوم 6 ديسمبر الجاري من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية بواسطة صاروخ "سويوز – 2 .1 آ".

المصدر: تاس