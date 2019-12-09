 
مباشر

التحام شاحنة فضائية روسية بنجاح بالمحطة الدولية

الفضاء

التحام شاحنة فضائية روسية بنجاح بالمحطة الدولية
Roskosmos
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mv6p

التحقت شاحنة "بروغريس - إم إس – 13" الفضائية الروسية الساعة 13.35 يوم 9 ديسمبر بالمحطة الفضائية الدولية.

إقرأ المزيد
"فالكون-9" يحمل إلى الفضاء مركبة الشحن "دراغون"

أفاد بذلك ناطق باسم شركة "تسني ماش" الروسية. وجاء في بيان نشرته الشركة أن مركبة الشحن "بروغريس  - إم إس – 13" التحمت أوتوماتيكيا بنجاح  بقسم " بريس" الروسي في المحطة الفضائية الدولية.

وأوضح الناطق أن الشاحنة نقلت إلى المحطة نحو 2500 كيلوغرام من الحمولة، بما فيها الوقود والهواء والأجهزة والمعدات اللازمة لعمل المحطة.

يذكر أن الشاحنة انطلقت يوم 6 ديسمبر الجاري من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية بواسطة صاروخ "سويوز – 2 .1 آ".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رئيس الوزراء الجزائري الأسبق يبكي أمام القاضي أثناء محاكمته بتهم الفساد