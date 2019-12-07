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روسيا تطلق رحلات تجارية من مطار "فوستوتشني" الفضائي العام القادم

الفضاء

روسيا تطلق رحلات تجارية من مطار
Sputnik sergey mamontov
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أكد مصدر في صناعة الفضاء الروسية أن مطار "فوستوتشني" الفضائي سيشهد العام المقبل عدة عمليات إطلاق تجارية للصواريخ.

وقال المصدر: "في الـ 18 من أبريل 2020 من المفترض أن يشهد فوستوتشني إطلاق مجموعة من أقمار OneWeb باستخدام صاروخ سويوز-2 الروسي، وبعدها ينتظر أن يشهد هذا المطار عمليات إطلاق أخرى في مايو ويونيو ويوليو من العام نفسه.

وقد يستخدم هذا المطار لإطلاق قمرين صناعيين روسيين من سلسلة أقمار Meteor-M المخصصة للأرصاد الجوية في ديسمبر.

وأشار المصدر إلى أن هذا المطار استخدم عام 2017 لإطلاق قمرين من سلسلة أقمار Meteor الروسية باستخدام صاروخ من نوع "سويوز"، وعملية الإطلاق جرت ضمن البرنامج الفدرالي الروسي الفضائي، لكن عمليات الإطلاق التي سيشهدها العام المقبل ستكون تجارية بحتة، أي أن العميل سيتكفل بدفع تكاليف الصاروخ وعملية الإطلاق.

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري رغوزين، قد قال وفي مقابلة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "نخطط لإطلاق 5 صواريخ فضائية من نوع سويوز من مطار فوستوتشني العام القادم، وأول عملية إطلاق ستتم في أبريل المقبل، ونخطط لزيادة عدد عمليات الإطلاق من هذا المطار مستقبلا".

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وفيما يتعلق بعمليات إطلاق أقمار OneWeb باستخدام صواريخ "سويوز" الروسية فهي تجري في إطار عقود كانت قد وقعتها شركة Arianespace مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية.

ومن المفترض أن تطلق OneWeb نحو 2000 قمر صناعي صغير ستدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، لتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

المصدر: نوفوستي

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