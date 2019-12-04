أخبار الفضاء في صور

نشرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء مجموعة من الصور الفريدة، التي التقطها الرواد والتلسكوبات الفضائية لمواقع كونية وعلى الأرض.

وتشير الوكالة إلى أن هذه الصور تكشف للمشاهد أسرار وخفايا الكون.

وتعكس هذه الصور: شكل كوكب عطارد في قرص الشمس؛ تلسكوب هابل يلتقط صورة لإشعاعات مجرة NGC 3749؛ رائد الفضاء لوقا بارميتانو في الفضاء المكشوف؛ تكون النجوم في كوكبة العنقاء؛ رصد تيار إشعاعات من الأرض؛ المجرة الحلزونية NGC 772 (التقطها تلسكوب هابل)؛ بقايا 27 نجما ضخما في مجرتنا انفجرت قبل آلاف السنين؛ براكين كامتشاتكا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا؛ القطب الجنوبي للمشتري، موسكو ليلا، صورة التقطها رائد الفضاء سكريبوتشكا؛ منظر من المحطة الفضائية الدولية؛ هابل يلتقط صورة لمجرة NGC 1333 في كوكبة حامل رأس الغول؛ فوهة غيل في المريخ؛ ظاهرة فريدة في المجرة الحلزونية NGC 4631.

NASA / Bill Ingalls

ESA/Hubble & NASA, D. Rosario et a

Twitter/Luca Parmitano

X-ray: NASA/CXC/SAO/G.Schellenberger et al.; Optical:SDSS

ESA/Digitized Sky Survey 2 Acknowledgement: Davide De Martin; /

ESA/Hubble & NASA, A. Seth et al.

NASA

Dr Natasha Hurley-Walker (ICRAR/Curtin) and the GLEAM Team

Roscosmos / Oleg Skrypochka

NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS

Roscosmos / Oleg Skrypochka

Twitter/Jessica Meir

ESA/Hubble & NASA, K. Stapelfeldt

Roscosmos /ESA

Composite image by Jayanne English (Univ. of Manitoba

المصدر: نوفوستي