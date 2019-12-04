أخبار الفضاء في صور

نشرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء مجموعة من الصور الفريدة، التي التقطها الرواد والتلسكوبات الفضائية لمواقع كونية وعلى الأرض.
وتشير الوكالة إلى أن هذه الصور تكشف للمشاهد أسرار وخفايا الكون.
وتعكس هذه الصور: شكل كوكب عطارد في قرص الشمس؛ تلسكوب هابل يلتقط صورة لإشعاعات مجرة NGC 3749؛ رائد الفضاء لوقا بارميتانو في الفضاء المكشوف؛ تكون النجوم في كوكبة العنقاء؛ رصد تيار إشعاعات من الأرض؛ المجرة الحلزونية NGC 772 (التقطها تلسكوب هابل)؛ بقايا 27 نجما ضخما في مجرتنا انفجرت قبل آلاف السنين؛ براكين كامتشاتكا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا؛ القطب الجنوبي للمشتري، موسكو ليلا، صورة التقطها رائد الفضاء سكريبوتشكا؛ منظر من المحطة الفضائية الدولية؛ هابل يلتقط صورة لمجرة NGC 1333 في كوكبة حامل رأس الغول؛ فوهة غيل في المريخ؛ ظاهرة فريدة في المجرة الحلزونية NGC 4631.
NASA / Bill Ingalls
كوكب عطارد في قرص الشمس
ESA/Hubble & NASA, D. Rosario et a
صورة لإشعاعات مجرة NGC 3749
Twitter/Luca Parmitano
رائد الفضاء في الفضاء المكشوف
X-ray: NASA/CXC/SAO/G.Schellenberger et al.; Optical:SDSS
تكون النجوم في كوكبة العنقاء
ESA/Digitized Sky Survey 2 Acknowledgement: Davide De Martin; /
رصد تيار إشعاعات من الأرض
ESA/Hubble & NASA, A. Seth et al.
المجرة الحلزونية NGC 772
NASA
التحام المركبة Cygnus بالمحطة الفضائية الدولية
Dr Natasha Hurley-Walker (ICRAR/Curtin) and the GLEAM Team
بقايا 27 نجما ضخما في مجرتنا انفجرت قبل آلاف السنين
Roscosmos / Oleg Skrypochka
براكين كامتشاتكا
NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS
القطب الجنوبي للمشتري
Roscosmos / Oleg Skrypochka
موسكو ليلا من الفضاء
Twitter/Jessica Meir
منظر من المحطة الفضائية الدولية
ESA/Hubble & NASA, K. Stapelfeldt
صورة لمجرة NGC 1333 في كوكبة حامل رأس الغول
Roscosmos /ESA
فوهة غيل على المريخ
Composite image by Jayanne English (Univ. of Manitoba