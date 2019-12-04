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أخبار الفضاء في صور

الفضاء

أخبار الفضاء في صور
Globallookpress
المحطة الفضائية الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mu03

نشرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء مجموعة من الصور الفريدة، التي التقطها الرواد والتلسكوبات الفضائية لمواقع كونية وعلى الأرض.

وتشير الوكالة إلى أن هذه الصور تكشف للمشاهد أسرار وخفايا الكون.

وتعكس هذه الصور: شكل كوكب عطارد في قرص الشمس؛ تلسكوب هابل يلتقط صورة لإشعاعات مجرة NGC 3749؛ رائد الفضاء لوقا بارميتانو في الفضاء المكشوف؛ تكون النجوم في كوكبة العنقاء؛ رصد تيار إشعاعات من الأرض؛ المجرة الحلزونية NGC 772 (التقطها تلسكوب هابل)؛ بقايا 27 نجما ضخما في مجرتنا انفجرت قبل آلاف السنين؛ براكين كامتشاتكا التقطها رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا؛ القطب الجنوبي للمشتري، موسكو ليلا، صورة التقطها رائد الفضاء سكريبوتشكا؛ منظر من المحطة الفضائية الدولية؛ هابل يلتقط صورة لمجرة NGC 1333  في كوكبة حامل رأس الغول؛ فوهة غيل في المريخ؛ ظاهرة فريدة في المجرة الحلزونية NGC 4631.  

أخبار الفضاء في صور
NASA / Bill Ingalls
كوكب عطارد في قرص الشمس
أخبار الفضاء في صور
ESA/Hubble & NASA, D. Rosario et a
صورة لإشعاعات مجرة NGC 3749
أخبار الفضاء في صور
Twitter/Luca Parmitano
رائد الفضاء في الفضاء المكشوف

أخبار الفضاء في صور
X-ray: NASA/CXC/SAO/G.Schellenberger et al.; Optical:SDSS
تكون النجوم في كوكبة العنقاء

أخبار الفضاء في صور
ESA/Digitized Sky Survey 2 Acknowledgement: Davide De Martin; /
رصد تيار إشعاعات من الأرض

أخبار الفضاء في صور
ESA/Hubble & NASA, A. Seth et al.
المجرة الحلزونية NGC 772

أخبار الفضاء في صور
NASA
التحام المركبة Cygnus بالمحطة الفضائية الدولية
أخبار الفضاء في صور
Dr Natasha Hurley-Walker (ICRAR/Curtin) and the GLEAM Team
بقايا 27 نجما ضخما في مجرتنا انفجرت قبل آلاف السنين
أخبار الفضاء في صور
Roscosmos / Oleg Skrypochka
براكين كامتشاتكا

أخبار الفضاء في صور
NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS
القطب الجنوبي للمشتري
أخبار الفضاء في صور
Roscosmos / Oleg Skrypochka
موسكو ليلا من الفضاء
أخبار الفضاء في صور
Twitter/Jessica Meir
منظر من المحطة الفضائية الدولية

أخبار الفضاء في صور
ESA/Hubble & NASA, K. Stapelfeldt
صورة لمجرة NGC 1333 في كوكبة حامل رأس الغول
أخبار الفضاء في صور
Roscosmos /ESA
فوهة غيل على المريخ
أخبار الفضاء في صور
Composite image by Jayanne English (Univ. of Manitoba
ظاهرة فريدة في المجرة الحلزونية NGC 4631

المصدر: نوفوستي

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