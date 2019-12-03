كويكب بحجم الهرم يقترب من الأرض يوم الجمعة المقبل!

يتحرك كويكب كبير، بحجم الهرم المصري، في مسار باتجاه كوكب الأرض، حيث سيحقق "مقاربة قريبة" من كوكبنا مساء الجمعة 6 ديسمبر.

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ورُصد الكويكب، الذي يطلق عليه اسم 2019 WR3، نحو 74 مرة بشكل مباشر من قبل وكالة ناسا، منذ اكتشافه في 27 نوفمبر، لذا يمكن لوكالة الفضاء حساب حجمه وسرعته ومساره، وتحديد مستوى التهديد.

وتعتقد ناسا الآن أن صخرة الفضاء، التي يبلغ حجمها ما بين 76 و170 مترا، تتحرك بسرعة 27036 كم/الساعة.

ومن المتوقع أن يسافر الكويكب على مسافة قريبة من الأرض يوم الجمعة، ولكنه لن يشكل أي تهديد مباشر لحسن الحظ، حيث سيكون على بعد 5.44 مليون كم من الأرض.

المصدر: RT