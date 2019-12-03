العلماء يتابعون لأول مرة نشوء نظام كوكبي "رضيع"

درس العلماء قرص النجم HD 141569A من كوكبة الميزان واكتشفوا بأنه إلى جانب قطاعين سابقين هناك قطاع جديد أقرب إلى النجم. ووفقا للعلماء قد يدل هذا على نشوء منظومة كوكبية للنجم.

وتفيد مجلة The Astronomical Journal، بأن النجم HD 141569A يبعد عن الأرض 320 سنة ضوئية وكتلته أكبر من كتلة الشمس بثلاث مرات وأشد سطوعا منها بـ 22 مرة. وعمر هذا النجم صغير نسبيا (5 ملايين سنة). أي 1% من عمر النجوم.

وكان تلسكوب هابل قد اكتشف قرصا كوكبيا حول هذا النجم عام 1999 يتكون من قطاعين داخلي وخارجي على بعد 220 و360 وحدة فلكية. وأن الفاصل الصغير الواضح بينهما يسمح بالافتراض بأنه تجري عملية تشكل منظومة كوكبية أولية، تشد قوة جاذبيتها جميع الأشياء الموجودة في مدارها.

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ويدرس العلماء حاليا القطاع الجديد الأقرب إلى النجم حيث أن الجزء الأكثر كثافة منه يبعد عن النجم 44 وحدة فلكية وحدوده الخارجية تبعد 100 وحدة فلكية. هذا القطاع، عبارة عن غيمة من الغازات والغبار حول النجم تتشكل منها في البداية أجسام كوكبية أولية ومن ثم كواكب. وبقايا هذا القرص تظل في النظام الشمسي. فيما يسمى حزام كويبر، الذي تشكل قبل 4.6 مليار سنة خارج مدار نبتون ، على مسافة 35 وحدة فلكية من الشمس.

واكتشف العلماء من خلال دراستهم للقرصين الخارجيين للنجم HD 141569A، وجود مناطق لولبية، تؤكد فرضية نشوء أجسام كوكبية هنا. ويتوقع العلماء وجود قرص رابع حول النجم على مسافة 5-15 وحدة فلكية.

المصدر: نوفوستي