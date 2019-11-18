اكتشاف لا مثيل له في الكون .. أقمار العملاق الأزرق "ترقص" لتجنب الاصطدام ببعضها

يعرف نبتون بأنه أبعد كوكب عن الأرض في نظامنا الشمسي، حيث يبعد عنا أكثر من 2.7 مليون ميل، ما يعني أنه أحد أقل العوالم استكشافا من قبل العلماء.

وكشف الكوكب الأزرق العملاق عن مدارات غريبة يحملها اثنين من أقماره، لم يسبق لها مثيل في النظام الشمسي أو حتى خارجه.

ووجد فريق من العلماء في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أن اثنين من أقمار نبتون "يجب عليها "الرقص" لتجنب الاصطدام ببعضهما.

Up, up, down, down - do the Neptune Moon dance! 🕺Partners w/ chemistry AND rhythm, Moons Naiad & Thalassa are caught in a “dance of avoidance” choreographed so precisely that neither steps on the other one’s toes. How do they make it work? Check it out: https://t.co/SQhzQCMmvipic.twitter.com/AU4v9fLBPo — NASA (@NASA) November 16, 2019

وتدور الأقمار المعروفة باسم "نياد" (Naiad) و"ثالاس" (Thalass) على بعد 1150 ميلا فقط عن بعضها (1850 كيلومترا)، ولكن لها مدارات منسقة تماما، ما يعني أنه عند مرور أي منهما بالآخر، ستفصل بينهما مسافة 2200 ميل تقريبا (3450 كيلومترا) باتباع ما يسميه علماء ناسا "رقصة التجنب".

وفي هذا الرقص الكوني، يحوم "نياد" حول "نبتون" كل 7 ساعات، في حين يأخذ "ثالاس" المسار الخارجي ليستغرق 7.5 ساعات حتى يدور حول العملاق الأزرق.

ويتبع مدار "نياد" نمطا متعرجا غريبا، لم تره ناسا من قبل، ويمكن رؤية هذا القمر وهو يمر أسفل وأعلى "ثالاس" خلال مداره المائل بنحو 5 درجات مقارنة بجاره "ثالاس".

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وأوضحت عالمة الفيزياء، مارينا بروزوفيتش، من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، والتي قادت الدراسة: "نشير إلى هذا النمط المتكرر بأنه رنين (ظاهرة فيزيائية يميل من خلالها النظام الفيزيائي إلى الاهتزاز بأقصى شدة). هناك العديد من الأنواع المختلفة من الرقصات التي يمكن أن تتبعها الكواكب والأقمار والكويكبات، لكن هذا لم يسبق له مثيل من قبل".

وينتمي كل من "نياد" و"ثالاس" إلى 14 قمرا تدور حول نبتون، أبعدها قمر "نيزو" (Neso)، الذي يملك مدارا بيضاوي الشكل، على بعد 46 مليون ميل تقريبا من نبتون، حيث يستغرق إكمال دورانه حول الكوكب 27 عاما.

ويعتقد العلماء أن أقمار "نياد" و"ثالاس" حصلا على مداراتهما الغريبة بفضل قمر نبتون العملاق "تريتون" (Triton).

المصدر: ميرور