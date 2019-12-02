الرواد يخرجون إلى الفضاء المفتوح

يخرج عضوا البعثة رقم 61 من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح لإجراء بعض الإصلاحات الدورية.

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وسوف يجري رائدا الفضاء، لوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية، ومهندس طيران ناسا، أندرو مورغان، استبدالا لنظام التبريد على مقياس الطيف المغناطيسي "ألفا" AMS، كاشف الأشعة الكونية. حيث يتم تثبيت نظام التبريد الجديد، والتأكد من نظام التوصيلات له.

ويعد هذا الخروج هو الثالث من نوعه لعام 2019، حيث وضع رواد الفضاء في خروجهم، 15 نوفمبر، مواد وأجروا العمل استعدادا للإصلاحات، وفي الخروج الثاني، 22 نوفمبر، قاموا بقص وتسمية أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ التي تربط نظام التبريد الحالي.

المصدر: ناسا