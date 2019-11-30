كشف سر الإشعاعات الفضائية الغامضة

كشف علماء جامعة كولومبيا الأمريكية مصدر الإشعاعات الفضائية الغامضة المنبعثة من مناطق قريبة من الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية.

ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين صمموا آليات تحاكي الآليات المحتملة، التي تستمر بتوليد الإشعاعات الفضائية ذات الطاقة الكبيرة، واتضح لهم أن الدور الرئيسي في هذا يعود إلى الاضطرابات في الوسط بين النجوم ومناطق اتصال الحقول المغناطيسية الفائقة، حيث تنفصل خطوط القوى وتعود للاتصال بسرعة مع تغير شكلها وخلال ذلك يتم تعجيل الجزيئات المشحونة إلى سرعة الضوء تقريبا.

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وبدوره يعزز الجريان المضطرب التقلبات في سرعة الجسيمات الأولية، والتي نتيجة لذلك يمكن أن تبدأ التحرك بسرعة كبيرة وتسارع في الحقل المغناطيسي.

وينوي الخبراء مقارنة هذه النتائج النظرية مع نتائج مراقبة الطيف الكهرومغناطيسي لسديم سرطان البحر، وفي وسطه نجم نيوترون PSR B0531 + 21، الذي نشأ نتيجة انفجار سوبر نوفاعام 1054.

المصدر: لينتا. رو