ناسا تكشف أكثر الكواكب المرعبة : "أمطار الإرهاب" و"أشعة السرطان" (فيديو)

كشفت ناسا عن أكثر الكواكب المروعة في الكون عبر فيديو مذهل تزامنا مع احتفالات عيد الهالووين يوم 31 أكتوبر.

ويستخدم الفيديو، الذي يطلق عليه اسم "Galaxy of Horrors"، لقطات بالأبيض والأسود ومؤثرات خاصة "مرعبة" لوصف كل كوكب.

وتقول ناسا: "ما وراء نظامنا الشمسي، بين مليارات النجوم والكواكب الخارجية التي تدور حولها، هناك شكل آخر من مجرة درب التبانة. مكان يمكن كشفه عبر التلسكوبات وعمليات التصوير المتطورة فقط. مكان مرعب لا مثيل له".

وتضمن الفيديو كوكب HD 189733 b، الملقب بـ"hellscape" (بوابة الجحيم)، الذي يتميز بوجود جو مع رياح تتحرك بسرعة تصل إلى 5400 ميل في الساعة.

إقرأ المزيد

وأوضحت وكالة ناسا الأمريكية، أن العالم البعيد هذا يشهد "أمطارا غزيرة من الزجاج"، وُصفت بـ"أمطار الإرهاب". كما قالت "هذا فخ الموت الذي لا يمكن لأي شخص مواجهته".

وهناك 3 "عوالم زومبي" تدور حول النجم النابض PSR B1257+12، الذي يقع على بعد زهاء 2000 سنة ضوئية من الأرض.

وتُستهلك الكواكب النابضة، مثل Poltergeist، بفعل الإشعاع المستمر من جوهر النجم الميت، الذي يطلق أشعة ثنائية (مسرطنة) يمكن أن تحرق أي مركبة فضائية تقترب منه.

وتأتي العوالم الموضحة في الفيديو عبارة عن كواكب خارجية، توجد خارج نظامنا الشمسي.

واكتُشف أكثر من 4 آلاف كوكب خارج المجموعة الشمسية حتى الآن، ومن المقرر إطلاق مهام فضائية جديدة للعثور على المزيد منها.

ويعتقد العلماء أن الكواكب الخارجية تتيح أفضل فرصة للعثور على الحياة الغريبة المحتملة.

ويمكن الاطلاع على الكواكب الخارجية المرعبة الأخرى عبر موقع ناسا.

المصدر: ذي صن