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انفصال شاحنة روسية عن المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

انفصال شاحنة روسية عن المحطة الفضائية الدولية
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صورة أرشيفية
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انفصلت مركبة الشحن الفضائية الروسية "بروغريس إم إس – 12 الساعة 13.25 يوم 29 نوفمبر عن المحطة الفضائية الدولية.

وأعلن ناطق باسم معهد "تسيني ماش" التابع لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن الشاحنة يتوقع أن تحترق بعد ساعات في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي.

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وقال الناطق إن الشاحنة قد شغلت مكابحها الساعة 16.39 لتدخل الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي حيث سيحترق الجزء الأكبر منها. أما حطامها المتبقي فسيسقط الساعة 17.19 في القسم غير القابل للملاحة في المحيط الهادئ.

يذكر أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس – 12 " أطلقها  في 31 يوليو الماضي صاروخ "سويوز  - 2.1 آ" إلى المحطة الفضائية الدولية التي التحمت بها في اليوم نفسه بعد القيام بدورتين حول الأرض.

أما الشاحنة الفضائية التالية " بروغريس إم إس – 13" فيتوقع أن تطلق إلى المحطة في ديسمبر المقبل من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

المصدر: تاس

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