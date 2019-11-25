"روس كوسموس" تؤجل إطلاق مركبة "بروغريس"

أشار بيان صادر عن مؤسسة "روس كوسموس" لوجود بعض الملاحظات التي وجهها الخبراء أثناء تفقد المركبة الجديدة التي ستنطلق نحو محطة الفضاء الدولية.

وأشار البيان إلى أن الخبراء وأثناء عمليات التحضير وتفقد مركبة Progress MS-13 المقرر إطلاقها نحو المحطة الفضائية الدولية في إطار البرنامج 74 لإمداد المحطة، وضعوا بعض الملاحظات، لكن كل ما يتعلق بهذه الملاحظات تم التعامل معه وتصحيحه، ويواصل الخبراء تفقد جميع أنظمة المركبة.

وكان متحدث باسم "روس كوسموس" قد أشار في وقت سابق بأن مركبة Progress MS-13 التي ستطلق نحو المحطة الفضائية ستبقى ملتحمة بها حتى منتصف العام القادم.

В связи с необходимостью проведения дополнительных проверок запуск корабля #ПрогрессМС13 перенесен на 6 декабря в 12:34 мск https://t.co/7jsjfaSkjo — РОСКОСМОС (@roscosmos) 25 ноября 2019 г.

وكان من المفترض أن تطلق هذه المركبة باستخدام صاروخ Soyuz-2.1a في الأول من ديسمبر المقبل من قاعدة "بايكونور" الفضائية في تمام الساعة 14:29 بتوقيت موسكو، وتصل إلى المحطة الفضائية لتلتحم بها في الـ 3 من الشهر نفسه، لكن عملية الإطلاق أجّلت حتى السادس من ديسمبر، لتتم في الساعة 12:34 بتوقيت موسكو.

المصدر: روس كوسموس