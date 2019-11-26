نقل قمر صناعي روسي للأرصاد الجوية إلى "بايكونور"

نقلت طائرة النقل " آن -124 - 100" القمر الصناعي "إلكترو – إل" الثالث للأرصاد الجوية من مطار "شيريميتيفو بموسكو إلى قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

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وتم تصنيع القمر الصناعي من قبل شركة "لافوتشكين" الإنتاجية العلمية التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الحكومية.

وقد خضع القمر الصناعي للاختبارات الكهربائية والتكنولوجية واختبار تحمل الهزات واجتاز القمر الصناعي كلها بنجاح.

سيتم نهاية ديسمبر المقبل إطلاق القمر الصناعي إلى المدار الثابت للأرض بواسطة صاروخ "بروتون - إم" الروسي.

ويستخدم القمر الصناعي لضمان الأرصاد الجوية في كافة الأراضي الروسية ومراقبة البيئة فيها.

يذكر أن القمرين الصناعيين "إلكترو" الأول الثاني تم إطلاقهما عام 2011 وعام 2015.

المصدر: نوفوستي