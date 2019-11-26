"روس كوسموس" تعتزم نشر تلسكوبات على القمر لمتابعة كويكبات خطيرة

تعتزم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية نشر تلسكوبات في قاعدة قمرية يتم إنشاؤها في القطب الجنوبي من القمر لمتابعة الكويكبات والمذنبات الخطيرة.

أعلن ذلك المدير التنفيذي لمؤسسة شؤون البرامج الواعدة والعلم، ألكسندر بلوشينكو.

إقرأ المزيد

وأوضح أن تلك القاعدة القمرية ستتضمن أجهزة ستدرس الفضاء البعيد، بما في ذلك التلسكوبات الخاصة التي ستتابع كويكبات ومذنبات يحتمل أن تصطدم بالأرض.

وأشار إلى أن تلك التلسكوبات ستدخل منظومة عالمية شاملة للإنذار عن الكويكبات والمذنبات الخطيرة تتضمن كذلك تلسكبوبات منصوبة في الأقمار الصناعية الواقعة في الوسط بين الأرض والشمس.

يذكر أن بلوشينكو، أفاد الجمعة 22 نوفمبر بأن التلسكوبات الروسية اكتشفت مطلع نوفمبر الجاري كويكبا جديدا يقترب من الأرض فصباح يوم 25 نوفمبر ويمكن مقارنة حجمه بحجم النيزك الذي سقط على الأرض عام 2013 بالقرب من مدينة تشيليابينسك الروسية.

المصدر: تاس