كويكب ضخم يمر بسلام قرب الأرض ليعود إليها بعد 7 سنوات

تتوقع وكالة الفضاء الأمريكية أن يقترب كويكب ضخم بشكل كبير من الأرض، في حوالي الساعة 4:09 بتوقيت غرينتش، يوم غد الاثنين الموافق للـ25من نوفمبر.

إقرأ المزيد

ويسبح الكويكب الضخم الذي يبلغ قطره 150 مترا، والمسمى 2019 VF1، بسرعة 61956 كم/الساعة، أي أسرع بـ63 مرة من طائرة بويينغ 747.

واكتشفت "ناسا" الكويكب لأول مرة هذا العام، وقامت بتسجيله رسميا ضمن قائمة "الأجرام القريبة من الأرض".

ولحسن الحظ، فإن هذه الصخرة الفضائية العملاقة لن تكون قريبة بقدر كاف لتشكل خطرا على الأرض، حيث يتوقع ألا يقترب 2019 VF1 من الأرض أكثر من 510577 كم، ما يعادل 13 مرة المسافة التي تفصل بين الأرض والقمر.

وسيسبح الكويكب الضخم بسلام بعيدا عن الأرض، ليعود ويقترب منها مجددا في نوفمبر 2026.

المصدر: RT