رائد فضاء روسي: أمريكا تنسحب من المحطة الدولية لصالح مركباتها المأهولة

ستخرج الولايات المتحدة من مشروع المحطة الفضائية الدولية فورا بعد أن تنتهي من تجربة مركباتها المأهولة التي تصنعها شركتا "سبيس إكس" و"بوينغ " الأمريكيتان.

أعلن ذلك رائد الفضاء الروسي، سيرغي ريازانسكي، في مقابلة صحفية أجرتها معه مقدمة برنامج " السهل الممتنع" في إذاعة "ياندكس" الروسية، سوفيكو شيفارنادزه.

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وقال، ريازانسكي إن الولايات المتحدة ستكف عن تمويل المحطة الفضائية الدولية وتبدأ بدعم محطتها القمرية المدارية Lunar Orbital Gateway بعد أن تتأكد من جاهزية مركباتها الجديدة.

فيما لم يبد رائد الفضاء الروسي أي تفاؤل بشأن مستقبل المحطة الفضائية الدولية بعد مغادرة الأمريكيين.

وقال إن المشروع سيجر الجانب الروسي بعد خروج الأمريكيين منه إلى القاع لأن الاستمرار في استخدامه وصيانته بحاجة إلى نفقات طائلة. أما الموازنة الروسية الفضائية المتواضعة فيمكن ألا تتحمل هذا العبء. وأضاف قائلا إن روسيا بموازنتها الفضائية المتواضعة ربما بحاجة إلى مشروع فضائي آخر أكثر تقدما وحداثة.

المصدر: تاس