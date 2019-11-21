روسيا وبيلاروس ستتعاونان في مجال الفضاء

أكدت مصادر حكومية روسية أن الخبراء في البلاد سيتعاونون مع الخبراء في جمهورية بيلاروس في مجال استشعار الأرض عن بعد.

وقال رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف: "إن مشروع البرنامج الاتحادي للتعاون في مجال استشعار الأرض من الفضاء سيتم بحثه خلال اجتماع على المستوى الوزاري لدولتي روسيا وبيلاروس".

وأشار مدفيديف إلى أن الاجتماع سيناقش مجموعة واسعة من القضايا التي تتعلق بمجالات العلوم والابتكار، بما في ذلك المشروع المشترك بين البلدين حول منظومة رصد الأرض عبر الأقمار الصناعية.

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كما أوضح المسؤول أن التعاون بين المؤسسات العلمية الروسية والبيلاروسية قد تعزز بشكل واضح في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التعاون ما بين مركز "سكولكوفو" الروسي للعلوم والابتكارات، والمركز البيلاروسي للتقنيات المتطورة.

وتعمل روسيا في السنوات الأخيرة على تطوير تعاونها مع عدد البلدان في مجالات الفضاء، إذ ساهمت في تدريب وإرسال رائد إماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تجري محادثات مع السعودية لتدريب وإرسال روادها إلى الفضاء، كما يحتمل أن تساهم "روس كوسموس" بإرسال رائد تركي إلى محطة الفضاء الدولية.

وتتعاون روسيا مع كل من إسبانيا وفرنسا حاليا لتطوير مراصد فضائية متطورة لرصد الأجسام السماوية في الفضاء السحيق.

المصدر: فيستي