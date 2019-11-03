تعاون روسي إسباني لإنتاج مرصد فضائي متطور

أكد المدير العالم لمعهد علوم الفلك في روسيا، ميخائيل ساتشكوف، أن روسيا وإسبانيا تتعاونان بشكل وثيق لإنتاج مرصد فضائي متطور.

وفي حديث للصحافة قال ساتشكوف: "التعاون بيننا وبين شركائنا الإسبان يجري على نحو ممتاز، لقد أكدوا استعدادهم لتزويد المشروع، العام المقبل، بكاميرات متطورة، ستعمل بالتقنيات البصرية وتقنيات الأشعة فوق البنفسجية".

وأضاف أن "الشركاء الإسبان في شركة SENER، والذين يعملون تحت إشراف جامعة Complutense في مدريد، يطورون حاليا أجهزة لكشف ومعاينة الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في الكون، ستركب على مرصد Spectrum-UV الفضائي الذي سنطلقه بالتعاون معهم".

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وأوضح أن المرصد المذكور والذي تعمل روسيا على تطويره بالتعاون مع عدة دول وهيئات علمية ، سيكون عبارة عن مسبار فضائي متطور قادر على رصد الأشعة فوق البنفسجية والموجات الكهرومغناطيسية في الكون، والتي تعجز المراصد الأرضية عن دراستها.

وكان مصدر مطلع في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية قد صرح في وقت سابق بأن روسيا تنوي إطلاق Spectrum-UV ضمن برنامجها الحكومي للفضاء، في 23 أكتوبر 2025، وتجري التحضيرات حاليا لاستكمال مشروع المرصد بالتعاون مع عدة دول.

المصدر: فيستي