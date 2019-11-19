روسيا تشارك في إعداد الرواد الهنود ومركبتهم الفضائية

تقدم روسيا للخبراء الهنود نتائج البحوث العلمية والتقنية المتعلقة بتسليم الجانب الهندي الأجهزة الروسية التي ستستخدم في مركبة "غاغانيان" الهندية المأهولة.

أعلنت ذلك مؤسسة "غلاف كوسموس" الروسية المتخصصة في تصدير الخدمات الفضائية.

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وقال مدير عام المؤسسة، دميتري لوسكوتوف، على هامش معرض دبي للطيران والفضاء إن المقصود بالأمر هو أجهزة البقاء على قيد الحياة وأجهزة الضبط الحراري وأضاف أن عملية تسليم المستندات والأجهزة يجب أن تختتم مطلع العام القادم.

وكانت مؤسسة "غلاف كوسموس" الروسية قد وقعت مع المركز الهندي للرحلات الفضائية المأهولة اتفاقية تقييم الأجهزة الروسية الصنع لاستخدامها في المركبات الفضائية المأهولة الهندية وذلك بمشاركة الخبراء في شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ والمركبات الفضائية.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في 22 أغسطس الماضي أن الخبراء الروس من مركز تدريب رواد الفضاء سيشاركون في اختيار رواد الفضاء الهنود للقيام برحلات فضائية مأهولة.

المصدر: تاس