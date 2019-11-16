الولايات المتحدة تدفع 4 مليارات دولار مقابل الرحلات الفضائية في مركبات "سويوز"

جاء في تقرير نشره كبير المفتشين في ناسا " بول مارتن، أن الولايات المتحدة أنفقت نحو 3.9 مليارات دولار، ثمن 70 مقعدا للسفر في مركبات "سويوز" الروسية.

وأشار التقرير إلى أنه خلال 20 عاما مضت أطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية 85 مركبة "سويوز" الروسية، ومركبة "شاتل" الأمريكية وزار المحطة 239 رائدا.

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وبعد طي برنامج Space Shuttle الأمريكي عام 2011 وجدت ناسا نفسها عاجزة عن نقل روادها إلى المحطة الدولية وباتت تعتمد على روسيا.

فيما بدأت شركتا "سبيس إكس" و"بوينغ" الأمريكيتان عام 2014 بتصميم مركبات مأهولة أمريكية وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة مع ناسا.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايكل بينس، قد أعلن في وقت سابق أن المركبات الأمريكية المأهولة ستبدأ في النصف الأول لعام 2020 في نقل رواد الفضاء الأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية.

إلا أن ناسا لا تستبعد شراء مقاعد إضافية لروادها عام 2020.

يذكر أن أول اتفاقية مع روسيا بدأت من مبلغ 20 مليون دولار وانتهت بمبلغ 82 مليون دولار مقابل مقعد واحد في مركبة "سويوز" المأهولة.

المصدر: تاس