المحطة الفضائية الدولية تستعد لاستقبال المركبة الروسية

أعلن مركز التحكم بالرحلات الفضائية التابع لمؤسسة "روس كوسموس" أن تعديلا طرأ على مدار المحطة الفضائية الدولية، استعدادا لاستقبالها مركبات فضائية جديدة.

وقال بيان صادر عن المركز "أتمت المحطة الفضائية الدولية مناورتها في الفضاء واعتمدت على محركات وحدة زفيزدا الروسية التابعة لها لتعديل مدارها، وتمكنت من زيادة ارتفاع مدارها بمقدار 800 م، ليصل ارتفاعه عن الأرض 416.6 كلم".

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وأوضح البيان أن التعديل المذكور أجري لخلق الظروف المناسبة لرحلات مركبات الفضاء الروسية، واستعدادا لانفصال مركبة Progress MS-12 عن المحطة والتحام مركبة Progress MS-13 بها قريبا، حيث ستعيد الأولى دفعة من الرواد الموجودين على المحطة إلى الأرض، وتحمل الثانية روادا جددا إلى هناك.

وآخر تعديل أجري على مدار المحطة كان في 14 سبتمبر الفائت، واستخدمت لهذا الغرض المحركات النفاثة التابعة لوحدة "زفيزدا" الروسية أيضا.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا عدة رواد هم: الروسيان، ألكسندر سكفورتسوف، وأوليغ سكريبوتشكا، ورواد ناسا، كريستينا كوك، وجيسيكا مائير، وأندرو مورغان، ورائد الفضاء الإيطالي، لوكا بارميتانو.

المصدر: تاس