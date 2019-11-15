"سبيس إكس" تختبر نظام إجلاء طاقم مركبة "دراغون" المأهولة

أجرت شركة "سبيس إكس" الأمريكية اختبارا ناريا ناجحا لنظام إجلاء طاقم مركبة "دراغون" المأهولة.

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وقال ناطق باسم الشركة في موقعها على الإنترنت إن فريقي"سبيس إكس" وناسا يدرسان حاليا نتائج الاختبار ويعملان على إعداد مركبة "دراغون" لاستعراض قدرتها على إنقاذ أفراد طاقمها أثناء الرحلة الفضائية القادمة.

يذكر أن شركة "سبيس إكس" الأمريكية أطلقت في 2 مارس الماضي مركبة "دارغون" التي حققت رحلة غير مأهولة والتحقت يوم 3 مارس بالمحطة الفضائية الدولية، ثم انفصلت عنها يوم 8 مارس لتهبط بمظلة في المحيط الأطلسي.

جدير بالذكر أن مركبات "سويوز" الروسية المأهولة هي التي تنقل رواد الفضاء منذ عام 2011 إلى المحطة الفضائية الدولية.

أما شركتا "سبيس إكس" و"بوينغ" الأمريكيتان فتستعدان لتصنيع مركبتين مأهولتين جديدتين .

المصدر: تاس