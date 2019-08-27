"دراغون" تعود اليوم إلى الأرض محملة بنتائج التجارب العلمية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية أن مركبة الشحن "دراغون" سوف تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية وتعود إلى الأرض بغنائم التجارب العلمية وفيلم عن الحياة داخل المحطة في الكون الواسع.

وتشير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى أن مركبة الشحن "دراغون" التحمت بالمحطة الفضائية الدولية يوم 27 يوليو الماضي وستنفصل عنها في الساعة 17.42 (بتوقيت موسكو) من يوم 27 أغسطس الجاري أي بعد شهر من التحامها بها.

تعيد "دراغون" إلى الأرض نماذج "التجارب" وأجهزة ومعدات ونتائج الدراسات العلمية المنتهية. وعموما تبلغ حمولة المركبة خلال رحلة عودتها إلى الأرض حوالي 1.5 طن، وتشكل نتائج التجارب أكثر من طن.

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ووفقا لـ "ناسا" سوف تهبط المركبة "دراغون" في المحيط الهادئ عند الساعة 23.21 (بتوقيت موسكو) على مسافة 480 كيلومتر من سواحل كاليفورنيا.

وتضيف "ناسا" ستحمل "دراغون" إلى الأرض فيلما عن حياة رواد الفضاء اليومية على متن المحطة الفضائية الدولية. هذا الفيلم سيسمح لمشاهديه على الأرض بالتعرف على الصعوبات التي تواجه الرواد في التكيف مع الحياة والعمل في الفضاء والعلاقات الاجتماعية بين أفراد الطاقم.

المصدر: نوفوستي