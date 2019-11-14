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الروس ابتكروا قمرا صناعيا يحرق النفايات الفضائية بأشعة الشمس

الفضاء

الروس ابتكروا قمرا صناعيا يحرق النفايات الفضائية بأشعة الشمس
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صورة أرشيفية
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قامت شركة Easar الروسية بتصميم قمر صناعي من شأنه أن يحرق النفايات الفضائية في مدار الأرض.

وقال ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن الشركة قد أعدت مجسما تصميميا للقمر الصناعي نال شهادة براءة الاختراع التي جاء فيها أن القمر الصناعي تنصب فيه مرآة واحدة أو بضع مرايا وذلك لتركيز أشعة الشمس على النفايات المراد التعامل معها.

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وقد أنتجت إلى حد الآن بضعة مجسمات اختبارية للقمر الصناعي سيؤخذ منها نموذج واحد أو نموذجان لتصميم قمر صناعي على هذا الأساس بعد انتهاء الاختبار. وقال الناطق إن القمر الصناعي سيكون متعدد الاستخدام. وستوكل إليه مهمة تدمير عدد لا بأس به من النفايات الفضائية في المدار.

يذكر أن الإدارة الفدرالية للملكية الذهنية منحت يوم 30 نوفمبر شهادة براءة الاختراع منظومة مخصصة لتنقية الفضاء الكوني من النفايات.

المصدر:  تاس

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