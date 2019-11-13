الصين ترسل 5 أقمار جديدة إلى الفضاء

نجحت الصين في 13 نوفمبر الجاري في إطلاق 5 أقمار صناعية إلى الفضاء على متن صاروخ واحد.

وتبعا لموقع شينخوا الصيني فإن الأقمار الخمسة التابعة لسلسلة أقمار "نينغشيا-1" أطلقت باستخدام صاروخ Long March-6، في تمام 2:35 بالتوقيت المحلي، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

وأشارت الوكالة إلى أنها المهمة رقم 318 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March لإطلاق الأقمار والمعدات إلى الفضاء.

إقرأ المزيد

وأوضحت أن الأقمار الخمسة التي أطلقت هي جزء من منظومة أقمار صناعية صغيرة طورتها شركة " دي أف أتش"، لتعمل كأقمار صناعية للاستشعار عن بعد، ضمن مشروع تستثمر فيه شركة " نينغشيا جينغوي" لتكنولوجيا المعلومات المحدودة.

وكانت الصين قد نجحت في الخامس من نوفمبر الجاري أيضا بإطلاق قمر من نوع Beidou-3 على متن صاروخ Long March-3B، لينضم لمنظومة Beidou الملاحية، وتخطط العام الجاري لإطلاق عدد من الأقمار الأخرى.

المصدر: شينخوا