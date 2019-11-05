قمر جديد يعزز قدرات منظومة Beidou الملاحية الصينية

نجحت الصين الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري في إطلاق قمر صناعي جديد لينضم لمجموعة أقمار منظومة Beidou الملاحية.

وتبعا لوكالة "شينخوا" فإن قمرا جديدا من طراز Beidou-3 أطلق الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري على متن صاروخ Long March-3B في تمام الساعة 1:43 بالتوقيت المحلي من قاعدة "سيتشان" في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

وأشارت الوكالة إلى أن القمر المذكور أصبح القمر الـ 49 في منظومة Beidou الملاحية الفضائية، والقمر رقم 24 من أقمار BDS-3 التي انضمت إلى هذه المنظومة.

وهذه المهمة أصبحت المهمة رقم 317 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March لإطلاق الأقمار والمعدات إلى المدارات الفضائية.

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ونظام Beidou هو نظام ملاحة يعتمد على الأقمار الصناعية، أطلقته الصين منذ العام 2000، ويتكون من مجموعتين من الأقمار، واحدة تعمل للاختبار المحدود، وأخرى تقدم الخدمات الملاحية، ومن المفترض أن تستكمل الصين إرسال جميع أقمارها إلى الفضاء عام 2020، لتصبح منافسا لنظامي GPS وGlonass.

المصدر: نوفوستي

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