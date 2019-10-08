روسيا تعزز منظومة غلوناس بـ 4 أقمار جديدة

أكدت مصادر في شركة "إينغوستراخ" أن منظومة "غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية ستضم 4 أقمار جديدة عام 2021.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى قمرين من نوع Glonass-M، وقمر من طراز Glonass-K، وقمر من طراز Glonass-K2 ستنضم إلى مجموعة الأقمار العاملة في "غلوناس" بعد عامين تقريبا.

وأوضح البيان أن الأقمار الأربعة ستطلق بواسطة صواريخ Soyuz-2.1b الروسية المزودة بوحدات تعجيل "فريغات"، من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية التي تشرف عليها وزارة الدفاع في روسيا.

وتبعا للخبراء فإن الأقمار الجديدة في منظومة "غلوناس" ستتميز عن الأقمار الحالية بقدرة أكبر على إرسال الإشارات الملاحية، كما أن أقمار Glonass-K ستعمل في الفضاء لعشر سنوات، مقارنة بأقمار Glonassa-M التي لا تتجاوز مدة خدمتها الفعلية 7 سنوات.

وتعتبر منظومة "غلوناس" حاليا المنافس الأول لمنظومة GPS الأمريكية لتحديد المواقع، ويوجد في هذه المنظومة اليوم 27 قمرا منها 25 قمرا من طراز Glonass-M، وقمران من طراز Glonass-K، و22 من هذه الأقمار تعمل بكامل طاقتها، وقمران يخضعان للصيانة حاليا، وقمر ما زال في مرحلة الاختبارات.

المصدر: نوفوستي