اختتام بعثة مسبار "هايابوسا – 2" الياباني إلى كويكب ريوغو

تختتم يوم 13 نوفمبر بعثة مسبار "هايابوسا – 2" الياباني إلى كويكب ريوغو.

ويتوقع أن يبدأ المسبار يوم 13 نوفمبر مشواره الطويل نحو الأرض حاملا معه عينات من تربة الكويكب.

وقالت الوكالة اليابانية للدراسات الجوية والفضائية إن "هايابوسا – 2" سيغادر مدار الكويكب الساعة 10.00 يوم 13 نوفمبر بالتوقيت الياباني بسرعة 10 سنتيمترات في الثانية وسيظل يحلق بتلك السرعة البطيئة خلال 5 أيام ملتقطا صورا فوتوغرافية للكوكب المبتعد. وسيبدأ يوم 3 ديسمبر تشغيل المحرك الأيوني وذلك على مدى 65 كيلومترا من الكويكب.

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ويتوقع أن يستغرق طريق الإياب عاما واحدا تقريبا.

وبعد عودة المسبار إلى مدار الأرض ستنفصل عنه كبسولة حاملة عينات من تربة الكويكب ستهبط على الأرض في قاعدة عسكرية سرية بجنوب أستراليا.

يذكر أن كويكب ريوغو (قصر التنين) يقع في الفضاء بين الأرض والمريخ. أما مسبار "هايابوسا – 2" فأطلق إليه في ديسمبر عام 2014 من القاعدة الفضائية في جزيرة تانيغاسيما اليابانية. ويأمل العلماء اليابانيون باكتشاف آثار ماء ومواد عضوية في العينات التي سينقلها المسبار إلى الأرض معتقدين أن ذلك سيساعدهم في كشف أسرار نشوء الحياة في الكون

المصدر: تاس