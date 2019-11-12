"روس كوسموس" قد ترسل رائدا مصريا أو سعوديا إلى المحطة الفضائية الدولية

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، أن روسيا تجري محادثات مع كل من السعودية ومصر وتركيا بشأن إرسال روادهم إلى المحطة الفضائية الدولية.

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جاء ذلك في كلمة ألقاها يوم 11 نوفمبر في منتدى "بايكونور مهد للفضاء الدولي" حيث قال" كان يعتقد سابقا أنه مع ظهور مركبات أمريكية مأهولة جديدة ستزول الحاجة إلى مركبة "سويوز" الروسية المأهولة. لكن الواقع أتى بعكس ذلك. وتشهد الآن مؤسسة "روس كوسموس" وشركة "إينيرغيا" الروسيتين مزيدا من الطلبات، واهتماما من بلدان أخرى بالقيام برحلات فضائية على متن مركبة "سويوز" المأهولة من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية".

وأعاد روغوزين إلى الأذهان نجاح الرحلة الفضائية التي قام بها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى المحطة الدولية. ومضى قائلا" نجري حاليا محادثات مع جهات يحتمل أن تشارك في المشروع الفضائي ومن بينها مصر وتركيا والسعودية. وإني واثق بأن تصبح "بايكونور" عشا تنطلق منه الأفراخ إلى الفضاء".

المصدر: تاس