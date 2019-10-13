رائد الفضاء الإماراتي المنصوري يقبل قدم والدته – فيديو

في مشهد مؤثر، انحنى رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، وقبل قدم والدته التي كانت في انتظار وصوله في مطار الرئاسة بأبو ظبي، بحضور ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

في مشهد مؤثر.. هزاع المنصوري يقبل قدم أمّه عند وصوله إلى أرض الوطنhttps://t.co/e2nJtyNJDB#الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 13, 2019

ووصل المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي بالإضافة إلى رائدين روسي وأمريكية، في 25 سبتمبر الماضي إلى محطة الفضاء الدولية عقب الالتحام مع مركبة "سويوز إم إس-15" الفضائية بنجاح.

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وأمضى رائد الفضاء الإماراتي 8 أيام على المحطة الدولية، أجرى خلالها بعض التجارب العلمية، وعاد بعدها إلى الأرض كأول رائد إماراتي وعربي عمل على متن المحطة، وذلك في الثالث من أكتوبر الجاري.

المصدر: الإمارات اليوم