الصين تختبر طائرتها المدارية

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الأكاديمية الصينية لعلوم الفضاء والأيروديناميك بدأت باختبار نموذج لطائرة جديدة مخصصة للقيام بمهمات فضائية.

وتبعا للتسريبات فإن الطائرة الجديدة من حيث المبدأ والوظيفة ستكون شبيهة بمركبة X-37B الفضائية الأمريكية الشبيهة بمكوك الفضاء، والتي لم يتم الكشف عن مهمتها الرئيسية حتى الآن رغم تحطيمها لأرقام قياسية للبقاء في الفضاء لفترات طويلة.

وستعمل المركبة الصينية بمحركات ثنائية المرحلة، ستتولى المرحلة الأولى منها إيصال المركبة إلى ارتفاع معين في الجو، وبعدها ستبدأ المرحلة الثانية مهمتها لوضع هذه المركبة في مدارها الفضائي المحدد.

إقرأ المزيد

وبعد أن تنجز هذه المركبة مهمتها في الفضاء ستكون قادرة على العودة إلى الأرض والهبوط على مدرجات أرضية كأي مكوك فضائي أو طائرة عادية، ليعاد استخدامها في مهمات جديدة.

ويعتقد الخبراء العسكريون أن هذا النوع من المركبات المدارية سيصبح جزء لا يتجزأ من أسلحة القوات الجوية مستقبلا، فهي قادرة على حمل أسلحة للدفاع الصاروخي، وسيكون بإمكانها القيام بمهمات الاستطلاع ومهاجمة الأقمار الصناعية للعدو وتدميرها في الفضاء.

كما من الممكن أن تستخدم هذه المركبات للأهداف المدنية كنقل الرواد من الأرض إلى المحطة الفضائية الدولية وإعادتهم من هناك.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تختبر منذ سنوات مركبة X-37B المدارية المصممة وفقا لنفس مبدأ المركبة التي تعمل الصين على تطويرها الآن ، ولم يعرف حتى اليوم الهدف الحقيقي وراء تطوير هذه المركبة أو مهامها في الفضاء.

المصدر: invoin.ru