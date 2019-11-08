علماء: الفضاء الكوني يغير نظام عمل القلب

أثبت العلماء الأمريكيون أن الحياة في الفضاء الكوني تغير عمل آلاف الخلايا الوراثية في قلب الإنسان. لكن تلك التغيرات تزول بعد أسبوعين من عودة رواد الفضاء إلى الأرض.

جاء ذلك في مقال نشره الباحث الأمريكي، جوزف بي، من جامعة ستانفورد في مجلة Steam cell Reports العلمية.

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وقال الباحث:" استخدمنا لأول مرة خلايا جذعية مبرمجة مجددا بغية دراسة مدى تأثير الرحلات الفضائية على عمل القلب. وستساعدنا التجارب التي أجريناها على متن المحطة الفضائية الدولية في إدراك مدى تأثير الجاذبية الضعيفة على عمل جسم الإنسان، الأمر الذي يعد مهما جدا للرحلات الفضائية المتجهة إلى القمر والمريخ.

يذكر أن علماء البيولوجيا الروس والأجانب يدرسون على مدى أعوام كيف تؤثر الحياة في الفضاء الكوني على عمل جهاز المناعة للإنسان والحيوان. فاستوضحوا منذ 4 أعوام ما يخلق مشكلة ضعف البصر في الفضاء، كما أدركوا ما جعل رواد الفضاء الأمريكيين العاملين على سطح القمر يفقدون توازنهم ويسقطون.

وعلاوة على ذلك فإن العلماء الروس والأمريكيين اقتنعوا في الآونة الأخيرة بأن الرحلات الفضائية الطويلة الأمد تضعف حتما عضلات الظهر، ما يجعل القلب يكتسب شكلا دائريا.

ويعتبر العلماء أن تلك المشاكل يمكن أن تمنع ناسا و"روس كوسموس" وغيرهما من الوكالات الفضائية من تحقيق مشاريع الرحلات إلى القمر والمريخ.

المصدر: تاس