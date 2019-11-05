شركة فرنسية تدرس تأثير الفضاء الكوني على النبيذ

تحتوي الحمولة المفيدة لشاحنة "Cygnus" الفضائية التي أرسلت إلى المحطة الفضائية الدولية والتحمت بها يوم 4 نوفمبر الجاري على 12 زجاجة نبيذ من نوع "بوردو" الفرنسي.

وقال الناطق باسم شركة Space Biology Unlimited، أمانيويل أدتشيبار، من مدينة بوردو الفرنسية إن تلك المشروبات ليست لتناولها، بل لدراسة تأثير الفترة الطويلة في الفضاء الكوني والجاذبية الضعيفة على النبيذ.

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ويعتقد خبراء الشركة أن التجربة تساعدهم في استيضاح عمليات تجري أثناء نضوج النبيذ وتسمح لهم بتوسيع تصوراتهم عن تطور الكائنات الحية متناهية الصغر التي يحتوي عليها النبيذ، الأمر الذي سيمكّنهم من إعداد وسائل جديدة لحماية النبتات في ظروف التطورات المناخية العالمية.

قال، أمانيويل أدتشيبار، إن نضوج النبيذ الذي أرسل إلى المحطة الفضائية شاركت فيه عناصر هامة من النظام البيئي البيولوجي مثل الخميرة، والبكتيريا، والرسوبيات البلورية وغيرها. مع ذلك فإن تلك العملية المعقدة لم تدرس لحد الآن بقدر كاف، وخاصة من حيث التركيب الكيميائي وخصائص طعم المشروب.

يذكر أن التجربة على نبيذ العنب التي ستجري على متن المحطة الفضائية تعتبر حلقة أولى في سلسلة التجارب الست في الفضاء التي ستجرى أعوام 2020 – 2022.

جدير بالذكر أن مركبة "Cygnus" تم إطلاقها 3 نوفمبر إلى المحطة الفضائية بواسطة صاروخ Antares من قاعدة فضائية في ولاية فرجينيا الأمريكية.

المصدر: تاس

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