رصد كويكب يمر بين الأرض والقمر قبل أسبوع فقط!

يبدو أن كويكبا بطول19.81 متر يحلق على مسافة قريبة من الأرض تبلغ 173 ألفا و500 كم، بسرعة نحو 43 ألف كم/الساعة، وما يبعث على القلق أن ناسا رصدت الكويكب منذ أسبوع فقط.

ورُصد 2019 VD (لأول مرة) من قبل أجهزة تتبع الكويكبات في 25 أكتوبر، ما يعني أنه كان لدى ناسا القليل من الوقت لتقييم مستوى التهديد.

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وتأتي الصخرة الفضائية هذه بحجم نيزك "تشيليابينسك" الشهير نفسه، الذي انفجر في سماء روسيا، ما تسبب في أضرار واسعة النطاق لنحو 7200 مبنى وإصابة أكثر من ألف فرد.

ولحسن الحظ، قرر مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (CNEOS)، أنه على الرغم من التحليق القريب للكويكب فمن غير المتوقع أن يصل إلى الأرض.

ويمر الكويكب في مجال بين الأرض والقمر، حيث يبلغ متوسط ​​المسافة بين كوكبنا ونجمه نحو 384472 كم، ليكون التحليق قريبا ولكنه ليس الأقرب وفقا للسجلات الأخيرة.

ويتقاطع 2019 VD مع مدار الأرض حول الشمس، على الرغم من أن مداره يستغرق زهاء 4 سنوات تقريبا.

المصدر: RT