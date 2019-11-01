4 كويكبات تقترب من الأرض اليوم!

تعتقد وكالة ناسا أن 4 كويكبات ستحقق "اقترابا وثيقا" من الأرض بسرعة عشرات الآلاف من الأميال في الساعة، يوم 1 نوفمبر.

وتبين أن الكويكبات، المسماة All Saint's، تقترب من كوكبنا تزامنا مع عيد الهالووين.

ويتحرك الكويكب الأول، 2019 UG12، على بعد زهاء مليون و500 ألف كم من الأرض، حيث يتحرك بسرعة 43 ألف كم/الساعة ويبلغ قطره نحو 32 مترا. ويتبعه كويكب 2019 UP7 بسرعة 34 ألف كم/الساعة ليكون على بعد 5 ملايين و800 ألف كم تقريبا من الأرض.

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وبعد دقائق معدودة، يتحرك كويكب 2019 UM4 على بعد 4 ملايين و200 ألف كم من الأرض، حيث يسافر بسرعة تبلغ نحو 33 ألف كم/الساعة، ويبلغ قطره نحو 36 مترا.

أما الكويكب الرابع والأخير فهو 2019 UG11، يبلغ قطره 28 مترا ويتحرك بسرعة 36 ألف كم/الساعة، على بعد زهاء 200 ألف كم من كوكبنا.

واكتُشفت الكويكبات الأربعة جميعها في عام 2019، وعلى الرغم من أحجامها الكبيرة واقترابها الوثيق، إلا أنها لا تشكل خطرا على الأرض.

وتصف ناسا هذه الكويكبات بالأجسام القريبة من الأرض"، ولكن هذا لا يعني أنها ستصطدم بنا.

المصدر: ذي صن