كويكب يحلق "قرب" الأرض يرصده أصغر التلسكوبات

سيمر كويكب (يُحتمل أن يكون خطيرا)، أطول من برج خليفة في دبي، قرب الأرض يوم 25 أكتوبر بسرعة 25 ألف ميل في الساعة (40 ألف كم/الساعة).

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ويسافر الكويكب المعروف بـ 162082 (1998 HL1)، ضمن نطاق "قريب" من كوكبنا على مدار الأيام المقبلة، على بعد نحو 6.2 مليون كم أو 4 ملايين ميل.

وما يميز أمر هذا الكويكب بالتحديد، هو أنه يحدث في حركة بطيئة نسبيا، حيث أن زاوية تعامله مع الأرض تعني إمكانية مراقبة 162082 خلال ليلة عيد الهالوين.

وسيعمل عالم الفلك الإيطالي، جيانلوكا ماسي، على إطلاق البث المباشر للتحليق الكامل للكويكب، عبر موقعه الإلكتروني Virtual Telescope Project، وذلك بفضل العديد من التلسكوبات الآلية التي يمكن التحكم بها عن بعد.

المصدر: RT