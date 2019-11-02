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علماء الفلك يفسرون السلوك الغامض للكواكب العملاقة

الفضاء

علماء الفلك يفسرون السلوك الغامض للكواكب العملاقة
Globallookpress National Aeronautics & Space Adm/ASTC000011
كوكب المشتري
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كشف علماء الفلك في جامعة كاليفورنيا بمدينة سانتا كروز سر المدارات الطويلة التي تدور فيها الكواكب الغازية العملاقة، مع أن كتلتها كبيرة تمنع تغير مسار دورانها حول النجم.

ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين صمموا باستخدام الكمبيوتر نماذج لمئات أنظمة الكواكب، كل نظام منها يحتوي على 10 كواكب تدور في مدار دائري الشكل. وكل محاكاة كانت تختلف عن غيرها بكتلة الكوكب والكتلة العامة للنظام. وإن تطور النموذج كان يجري خلال وحدة زمن تعادل 20 مليون سنة.

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وقد أظهرت النتائج، أنه خلال عملية تطور النظام الكوكبي، تؤثر الكواكب الغازية العملاقة في المدارات القريبة، ما يؤدي إلى تفاعل متزامن بين عدد من الأجسام الضخمة. وهذا كما اتضح يكفي لتحويل المدار الدائري للكوكب إلى مدار مطول.

وتجدر الإشارة، إلى أن الكواكب الغازية العملاقة ذات الكتلة الكبيرة نشأت نتيجة اندماج كواكب أصغر كانت تبعد عن بعضها مسافة 1-8 وحدة فلكية من النجم الأصلي.

المصدر: لينتا. رو

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