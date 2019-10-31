عطارد يثير "وهما فضائيا" يرعب الناس في عيد الهالووين

يشهد كوكب عطارد تراجعا واضحا يتزامن مع عيد الهالووين، 31 أكتوبر، للمرة الثالثة والأخيرة هذا العام.

وأثناء هذه الظاهرة، يُلقى اللوم على الكوكب هذا (غالبا) لوقوع أحداث مريبة في حياة الناس، ولكن، في الواقع، هناك تفسير علمي لهذا الأمر.

وتُعرف الحركة الرجعية بأنها الحركة الظاهرة لكوكب ما في الاتجاه المعاكس. ويعد تراجع عطارد وهما بصريا، يحدث لأنه يدور حول الشمس بوتيرة أسرع من الأرض.

واعتقد علماء الفلك الأوائل أن الأرض كانت ثابتة وهي وسط الكون، لذا كانت النماذج الأولى التي تظهر حركات الكوكب، خاطئة.

وعند الاقتناع بأن الأرض تتحرك أيضا، فإن الوهم البصري يصبح أكثر منطقية.

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ويمكن شرح الوهم إلى حد ما بعبارات بسيطة، إذا كنت تتظاهر بأنك تقف على الأرض وتشاهد عطارد يدور حول مضمار سباق. سيبدأ الكوكب في التحرك من اليسار إلى اليمين، ولكن مع الدوران حول الزاوية، ستنتقل الحركة من اليمين إلى اليسار.

وعلى الرغم من أن هذا الأمر لا يأخذ في الاعتبار أن الأرض تتحرك أيضا، إلا أنه يساعد في توضيح سبب ظهور عطارد على أنه يتراجع، أثناء تحركه إلى الأمام في مداره بالفعل.

وتستمر ظاهرة تراجع عطارد من 31 أكتوبر حتى 20 نوفمبر.

وبهذا الصدد، يمكن أن يحذر بعض المنجمين الناس من اتخاذ أي قرارات مالية كبيرة في هذه الفترة، أو تصحيح مشاكل العلاقات العاطفية.

ومع ذلك، يقول الخبراء إنه لا ينبغي إلقاء اللوم على عطارد، حال حدوث أي مصائب محتملة.

المصدر: ذي صن