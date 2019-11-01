تفسير اللغز الرئيسي للكون

اقترح عالم الفيزياء النظرية ماسيمو سيردونيو من جامعة بادوا الإيطالية تفسيرا لعدم تطابق قيم ثابت هابل التي يحصل عليها بطرق مختلفة عند تحديد المسافات إلى أبعد الأجسام الفضائية.

ويفيد موقع Live Science، بأنه وفقا لنظرية العالم، يوجد جسيم مجهول يقيس سرعة توسع الكون. ويفترض العالم، أن هذا الجسيم متوقع ولكنه غير مكتشف. وهذا الحقل الكمي ظهر في بداية الكون وحاليا يغير كمية الطاقة المظلمة التي تساهم في عملية توسع الكون.

ويوضح النموذج الفضائي Lambda-CDM ) (ΛCDM في الوقت الحاضر بصورة دقيقة تطور وبنية الكون. ووفقا لهذا النموذج يوجد للكون ثابت كوني إيجابي غير صفري (مصطلح لامدا)، يؤدي إلى تسارع التوسع.

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وتسمح ΛCDM بالحصول على ثابت هابل الذي يرتبط بالمسافة إلى الجسم الفضائي من سرعة ابتعاده عن المراقب على أساس إشعاع المخلفات الذي ظهر بعد 380 ألف سنة عقب الانفجار الكبير. وفي هذه الحالة يعادل ثابت هابل 67.4 كيلومتر في الثانية لكل ميغابارسك. وهذا الثابت باستخدام طرق حسابات أخرى أكبر من 70 كيلومترا في الثانية لكل ميغا بارسك .

ووفقا للعالم، يمكن تفسير هذا الاختلاف في قيم ثابت هابل بتغير سرعة توسع الكون خلال الزمن، وهذا بدوره يرتبط بتغير كمية المادة المظلمة.

المصدر: لينتا. رو