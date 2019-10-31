جسم فضائي غامض يظهر علامات الحياة

أعلن علماء معهد فيزياء خارج الأرض في جمعية ماكس بلانك الألمانية، عن نشاط واضح لمصدر مجهول للأشعة السينية في مجرة NGC 300 التي تبعد عن الأرض سبعة ملايين سنة ضوئية.

ويفيد موقع arXiv، بأن العلماء رصدوا ثانية انبعاث الأشعة من هذا الجسم الغامض بعد مضي 16 سنة، ما سمح بتحديد طبيعته المحتملة.

لقد رصد ازدياد سطوع هذا الجسم الغامض في ديسمبر 2016 بواسطة التلسكوب الفضائي XMM-Newton للأشعة السينية. وأعاد هذا السطوع ما حدث في ديسمبر عام 2000 ، حيث تميز كلاهما بتقلبات دورية للسطوع خلال خمس ساعات. ويذكر أن العلماء رصدوا هذا السطوع أعوام 1992، 2000، 2008 ما يشير إلى أنه ينشط كل ثمانية أعوام.

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كما يشير العلماء إلى أن تقلبات السطوع الدورية لـ SSS1، قد تكون مرتبطة بالحركة المدارية لنجم ثنائي أحدهما قزم أبيض يسطع دوريا.

تجدر الإشارة إلى أن المصادر فائقة السطوع SSS (supersoft X-ray sources) ، هي أجسام بيضاء صغيرة تحرق الهيدروجين الذي يسقط عليها من نجم مصاحب.

المصدر: لينتا. رو