نشرت ناسا، بالتزامن مع بداية الاحتفالات بـ"عيد جميع القديسين" أو كما يعرف بـ"الهالووين"، لقطة مرعبة للشمس حيث تظهر بمثابة فانوس عملاق مشتعل.

وشاركت وكالة الفضاء الأمريكية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد 27 يوليو، الصورة التي التقطتها لأول مرة في 8 أكتوبر 2014.

وقالت الوكالة في شرحها للعناصر التي أنشأت شكل وجه الشمس المرعب: "إنها علامات على مجموعة معقدة ومكثفة من الحقول المغناطيسية التي تحوم في الغلاف الجوي للشمس، المعروف بالإكليل".

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وتمزج الصورة بين مجموعتين من أطوال الموجات فوق البنفسجية الشديدة في 170 أنغستروما (وحدة قياس للطول) و193 أنغستروما، والتي عادة ما تكون ملونة باللون الذهبي واللون الأصفر، ما يخلق مشهدا "يشبه مفهوم الهالووين بشكل خاص".

والتقطت الصورة بواسطة مرصد ديناميكا الشمس التابع لوكالة ناسا، الذي أطلقته إلى المدار في 11 فبراير 2010، وهو امتداد لبرنامج الوكالة المسمى "التعايش مع نجم"، لفهم العلاقة بين الشمس والأرض.

وبحسبما نشرته ناسا على موقعها في "فيسبوك"، فإن صورة "فانوس جاك" jack-o'-lantern (عبارة عن قرعة مجوفة ومنقوشة تعد رمزا لعيدي القديسين)، صدرت "في الوقت المناسب في الهالووين"، وهي متوفرة بنسخة عالية الدقة لتنزيلها مجانا من قبل هواة الفلك.

المصدر: ذي صن