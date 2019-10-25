روفر "المريخ 2020" ينتصب على عجلاته الست لأول مرة (فيديو)

يصوّر شريط فيديو تفاصيل وقوف روفر "المريخ 2020" (مارس 2020)، المقرر إطلاقه في مهمة إلى الكوكب الأحمر العام المقبل، على 6 عجلات للمرة الأولى.

وتمكّنت مركبة التجوال من حمل وزنها الكامل على أرجلها وعجلاتها، في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في باسادنيا، كاليفورنيا.

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وقال بين ريجز، مهندس النظم الميكانيكية الذي يعمل على تطوير المركبة: "بعد سنوات من التصميم والتحليل والاختبار، من الرائع أن نرى روفر المريخ يقف على العجلات للمرة الأولى. ويتطلع الفريق بأكمله إلى رؤيتها بالتكوين نفسه على المريخ في المستقبل غير البعيد".

وصمم الباحثون أرجل المركبة من التيتانيوم، في حين تتكون العجلات من الألمنيوم حيث زُوّدت بمحركات خاصة. وتمتلك العجلتان الأمامية والخلفية، محركات توجيه فردية تتيح للمركبة الدوران بزاوية 360 درجة كاملة في مكانها.

ويمكن لروفر "المريخ 2020" التعامل مع الميل بزاوية 45 درجة، دون أن ينقلب.

وتخضع المركبة الفضائية للاختبار الآن، بما في ذلك التقييم الشامل لكيفية عمل أدواتها وأنظمتها الفرعية، في بيئة شديدة البرودة وقاسية، كالتي ستواجهها على سطح المريخ.

وبعد هذه الاختبارات، ستُطلق المركبة على متن صاروخ United Launch Alliance "أطلس الخامس"، في يوليو 2020 إلى الكوكب الأحمر.

ومن المتوقع أن تهبط في حفرة Jezero على المريخ بتاريخ 18 فبراير عام 2021.

المصدر: ميرور