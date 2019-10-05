خبراء "ناسا" يحاولون سحب آلة حفر من تربة المريخ

يحاول روفر InSight الأمريكي الذي لا يزال يدرس المريخ طيلة عام أن يسحب الأسبوع القادم آلة حفر غاصت في تربة المريخ.

وسبقت هذه المحاولة محاولات أخرى باءت بالفشل. وقال نائب مدير المشروع، سيو سمريكار،" سنحاول الضغط على أحد أطراف آلة الحفر بواسطة ريشة مركبة في اليد الآلية للروفر. ونأمل أن يزيد ذلك من قوة الاحتكاك كي تستمر آلة الحفر في التقدم إلى عمق الكوكب. ونأمل أن تستأنف عملية الحفر لتنزل الآلة إلى عمق 70 سنتمترا".

إقرأ المزيد

وكانت آلة الحفر التابعة للروفر قد تعمقت في تربة القمر حتى مستوى 35 سنتيمترا، ثم بدأت تراوح في المكان. وحاول خبراء "ناسا" أن يدركوا على مدى عام ما الذي يمنع الآلة من الاستمرار في الحفر فتوصلوا في نهاية المطاف إلى استنتاج مفاده بأن الآلة اصطدمت بطبقة كثيفة صلبة من الرمال تعجز آلة الحفر عن اجتيازها.

يذكر أن روفر InSight الأمريكي هبط على سطح المريخ في ديسمبر الماضي. والغاية منه هي البحث عن آثار هزات تربة المريخ ودراسة مكونات جوف الكوكب ويحمل الروفر على متنه مقياس هزات التربة الفرنسي الصنع والحفارة الألمانية.

المصدر: تاس