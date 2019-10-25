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ناسا تعتزم حجز مقاعد إضافية في مركبات "سويوز" الروسية

الفضاء

ناسا تعتزم حجز مقاعد إضافية في مركبات
Sputnik Vladimir Ostapkovitch
صورة أرشيفية
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تعتزم ناسا حجز مقاعد إضافية في مركبات "سويوز" الفضائية الروسية المأهولة.

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مصدر: ناسا تنوي حجز مقعد آخر في
مصدر: ناسا تنوي حجز مقعد آخر في "سويوز"

أعلن ذلك مدير ناسا، جيمس برايدنستاين، الذي قال" يحتمل أن نحتاج إلى مقاعد إضافية في مركبات "سويوز"الروسية. ولا استبعد أن نبدأ محادثات للحصول على مقعد آخر أو مقعدين" وأشار إلى أن ناسا لم تجر إلى حد الآن أي محادثات مع روسيا بهذا الشأن.

ومضى قائلا:" إن التعاون ذي المنفعة المتبادلة يجري بين ناسا ومؤسسة "روس كوسموس". وإننا نريد أن تبقى علاقاتنا متينة".

وكان برايدنستاين قد أعلن في وقت سابق على هامش المؤتمر الفضائي في واشنطن أن رواد الفضاء الأمريكيين سيستمرون في التحليق بمركبات "سويوز" على الرغم من إطلاق مركبات "دراغون" الأمريكية المأهولة في النصف الأول من العام المقبل ولم يستبعد أن يستخدم رواد الفضاء الروس المركبات الأمريكية للوصول إلى المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن التقرير الذي رفعته ناسا إلى الكونغرس الأمريكي للنظر في موازنة عام 2020 المالي أشار إلى نية عقد اتفاقية مع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية بشأن حجز مقعدين إضافيين في مركبات "سويوز" الروسية المأهولة عامي 2019 و2020.

المصدر: تاس

 

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