روس كوسموس: إيران لم تطلب منا إرسال رائد فضاء إلى المحطة الدولية

أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، سيرغي كريكاليوف، أن مؤسسته لم تتلق من إيران إلى حد الآن طلبا بإرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية.

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جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به للصحفيين على هامش المؤتمر الفضائي الدولي في واشنطن.

وقال:" لم أسمع شيئا بهذا الشأن. وهناك بروتوكول خاص بالتنسيق. وفي حال تلقينا طلبا من هذا النوع يمكن أن ننظر في مختلف السيناريوهات المحتملة.

يذكر أن رئيس الوكالة الفضائية الإيرانية مرتضى براري كان قد أعلن في وقت سابق أن إيران تعتزم بدء محادثات مع الجانب الروسي بشأن إرسال رائد فضاء إيراني إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي